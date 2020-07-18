Applicant: David Rodrigue, Sharlene Landry; 1/6/20 63997
Applicant: Randall Thomisee, Michele Hebert; 1/7/20 64001
Applicant: Paige Liner, Eric Marmade; 1/7/20 64002
Applicant: Frank Marks, Samantha Gallagher; 1/10/20 64010
Applicant: Zackary Harrington, Elizabeth Matis; 12/20/19 63975
Applicant: Daniel Campa, Haley Hartman; 1/3/20 63996
Applicant: Cody Charpentier, Lesley Abben; 1/6/20 63998
Applicant: Jordan Verdin, Jasmine Leblanc; 1/9/20 64003
Applicant: Joshua Mayberry, Lindsey Doucet; 1/9/20 64005