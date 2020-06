VERNON- With the schools ending the year in a way they never expected, Vernon Elementary wishes to acknowledge the following students on their achievements:

"Anderson, Easton Ryne"02

"Ashworth, Duane Rylee"02

"Bell, Zoey Mae Antoinette"02

"Brannon, Aislyn-Alexandria Joyce"02

"Brasher, Madilyn Adelle"02

"Brasher, Trenton Phillip"02

"Brock, Annaliese Nicole"02

"Brock, Chevy Wayne"02

"Brown, Jaleel Neshiah"02

"Bryant, Audree Anna"02

"Bush, Addisen Raye"02

"Callahan, Emma Jade"02

"Carrillo, Angelique "02

"Cook, Matthew Ryan"02

"Cook, Richard Allen"02

"Cox, Cara Grace"02

"Cranmore, Dylan Ethan"02

"Crawford, Chloe Leilani"02

"Curtis, Jayden Christopher"02

"Daniels, Alayna Nalani"02

"Davenport, Piper Madilynn"02

"Dowda, Garrett Matthew"02

"Galloway, Nehemiah Sterling Trace"02

"Gay, Zoey Alice"02

"Glover, Cherish Leeann"02

"Gothard, Brantley Lane"02

"Gracia, Damien Anthony"02

"Granger, Khloie Renee"02

"Harmon, Krista Na'Vay"02

"Harrison, Haleigh Kristine Coyce"02

"Haselow, Korbin Lyle"02

"Hebert, Alyssah Bell"02

"Hill, Branson Tirrell"02

"Hill, Jayden Paul Harmon"02

"Hunter, Jeremiah Nathaniel"02

"Jenkins, Charleigh Reese"02

"Kangas, Hunter Neil"02

"Kirkland, Avery Grace"02

"Kittley, Madyson Grace "02

"Lopez-Santos, Kamila Isabelle"02

"McDade, Gabriel James"02

"McDonald, Logan David"02

"Miller, David Madison"02

"Miller, Eric James"02

"Miller, Rosalee Darlene"02

"Murff, Rayleigh Makendra"02

"Nelezen, Cortney Fay"02

"Nesbit, Zoey Michele"02

"Nettles, Jeremiah Alexander"02

"O'Donnell Proffitt, Jayce-Jamisen Stephen "02

"Parrish, Isabella Lynn"02

"Parsons, Brayden Robert"02

"Pedigo, Ansley Grace"02

"Phillips, Kaleigh Renee'"02

"Potter, Madison Renee"02

"Richardson, Zadeiya Leiasia"02

"Robertson, Austin Justin"02

"Sewell, Lorelai Grace"02

"Shurrum, Juliannah Sophia"02

"Slay, Kyle Lane"02

"Smith, Levi Blake"02

"Stapleton, Zaylyn Marie Aldridge"02

"Vincent, Cali Jade"02

"Washington, Brayden Owen"02

"Williams, Evan Lamar"02

"Woods, Michael Dean"02

"Woodward, Danielle Lynn"02

"Wright, Larry Maison"02

"Yarbor, Ethan Michael "02

"Yates, Laura Elizabeth"02

"Aguilar, Rowan Fisher"03

"Boswell, Joseph Ryan"03

"Brock, Arianna Lynn"03

"Clecker, Brooke Angel"03

"Grantham, Sophia Grace"03

"Harrison, Kylien Leeann"03

"May, Myla Vivian"03

"Parrish, Noah Michael"03

"Smith, Karmen Meshelle"03

"Stanley, Hunter David"03

"Whitaker, Kindel Rae"03

"Burger, Christian Victoria"04

"Carter, Marshall Reid"04

"Grant, Ellen Rae"04

"Greer, Drew Martin"04

"Hawkins, Kayson John"04

"Jenkins, Caiden Ramsey"04

"McIntire, Grace Madison"04

"Parrish, Isaac Lee"04

"Robinson, Abigail Elizabeth"04

"Sadler, Brayden Drew"04

"Brown, Nylah Elisha"05

"Holden, Gabriel Michael"05

"Holden, Samantha Ann"05

"Hosmer, Zoey Ann"05

"Jones, Kaia Lee"05

"McClendon, Skyler Lee"05

"Vaught, Michael Logan"05

"Zurawski, Patrick Francis"05