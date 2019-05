Headmaster

Dr. Daniel Carden

Graduation exercises

May 19, 2019, 6 p.m.

Tuscaloosa Amphitheater, 2700 Jack Warner Parkway

Valedictorian

Tanner Patrick Hearing, son of Mark and Kristy Hearing of Tuscaloosa. He has a 4.43 GPA.

Salutatorian

Mary Garrison Sullivan, daughter of Mark and Mary Mike Sullivan of Northport. She has a 4.36 GPA.

School colors

Royal blue and red

Candidates for graduation include Ashten Brianna Akins, Abigail Kathleen Alexander, Oliver Charles Baker IV, Jackson McKay Ballard, Brandon Michael Bishop, Madelyn Cathleen Blakley, Sydney Grace Bobo, Christian Sanford Booth, Landry Winter Boshell, Hunter Arthur Brantley, Luci Jean Brittain, Rachel Lynn Burdette, Lauren Amanda Carroll, McKenzie Elizabeth Chambley, Michael Allen Chambliss, Meredith Camille Chism, Caleb Wyatt Cole, James Michael Comer Jr., Noah Levi Cooper, Claire Ryan Corley, Brooks Holliday Cormier, Anna Caroline DeLoach, Helen Claire Edmonds, Connor Glenn Edwards, Jackson Randall Elder, Bailey Kathryn Farish, Grace Ann Fikes, Jason Taylor Gilliland, Nicholas Ellis Gould, Jackson Edward Graves, Hunter Matthew Hallman, Hanna Marie Hargrove, Jackson Criss Harvey, Tanner Patrick Hearing, Trevor Lloyd Hegenbarth, Anna Kate Henry, Alana Pari Heravi, Noah Riley Hill, Alayna Diane House, William Luke Hydrick, Madison Emily Isbell, Alexander Boyd Jackson, William Thomas Jefferson III, Derrick Joseph Johns, Daniel Timothy Johnson, Hannah Alexis Kearley, Emily Joanne Lane, Casen James Lockridge, Wesley Brent Lollar, Timothy Braden Lovely, Isabella Grace Lovvorn, Katherine Elizabeth Miller, Jackson McLendon Minges, Mary Elizabeth Mitchell, Sania DeMaryen Mitchell, Drake Lee Montgomery, Catherine Victoria Moore, McKenzie Hope Moore, Victoria Christina Morgan, William Claud Morrison, Khristina Claire Motley, Peyton Lee Mullenix, Isabella Marie Nolan, Matthew John Osment, Anna Grace Benay Oswalt, Bailey Adeline Park, Cody Cooper Perkins, Connor Marshal Quitt, Carrye Ann Rainer, Caleb William Ray, Emmily Tabata Romero, Anna Caroline Sanders, Helen Lenna Siavelis, Carson Samuel Skelton, Lucas Hall Skinner, Madison Ruth Smith, Jalen Tariq Stewart, Mary Garrison Sullivan, Wilson Clark Thomason, Andrew Blake Thrasher, Lindsey Marie Tingle, Laura Beth Tucker, Paul Edwin Vercher III, Camille Elizabeth Waltman, Hunter Alan Wilkins, Kevin Lamont Wilson Jr., Cameron Lance Wyatt.